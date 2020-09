Gattuso: «L’anno scorso abbiamo toccato il fondo. Ora proviamo a giocare di squadra»

«Osimhen è molto bravo anche quando non segna. Siamo tornati a giocare come erano abituati a fare con Sarri»

Gattuso ha partecipato a una specie di conferenza stampa, in realtà ha risposto alle domande di un solo collega.

«Non è un caso che troviamo tanti spazi quando Osimhen attacca la profondità. È stato molto bravo, non ha segnato ma ha fatto segnare».

«Il Genoa fino al gol di Zielinski ha fatto una bellissima partita, ci ha messo in difficoltà. Poi dopo il gol Zielinski per loro è diventato tuto più difficile».

«Insigne ha sentito tirare il flessore. È un problema muscolare, sicuramente».

«L’anno scorso, per come erano abituati a tanti giocatori, al mio arrivo avevamo toccato il fondo, non riuscivamo a essere squadra, senza mordente, senza cuore. Abbiamo pensato di giocare quella tipologia che conoscevano con Sarri. È anche vero che il primo anno Carlo ha fatto tantissimi punti e la squadra ha dimostrato di essere viva. Vincere le partite in Serie A non è mai facile, la squadra sta facendo buone prestazioni, manchiamo ancora di continuità, in due partite non abbiamo preso gol».

«Mi piace giocare di reparto, stiamo lavorando sulla fase difensiva, stiamo lavorando molto su quel che stiamo chiedendo».

«Non so cosa mi piace del mio Napoli. Dobbiamo creare una squadra che giochi da collettivo, mettere in campo i giocatori migliori che abbiamo»