Ferrari, incubo senza fine: Vettel si ritira dopo sei giri a Monza

Problema ai freni per il tedesco, che era partito dalla 18esima posizione. La conclusione più scontata di un weekend negativo

Le sensazioni negative avvertite nel weekend si sono concretizzate tutte, per la Ferrari, all’inizio del gran premio di Monza. Sebastian Vettel, infatti, si è dovuto ritirare dopo soli sei giri a causa di un problema ai freni: il tedesco alla prima variante è andato dritto, rompendo le strutture di polistirolo presenti. Rientrato ai box, non era in condizione di ripartire.