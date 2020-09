Dopo l’Emilia Romagna, anche il Veneto apre gli stadi a mille tifosi

Questa sera, tuttavia, lo stadio Bentegodi di Verona resterà chiuso al pubblico per la sfida di inizio del campionato contro la Roma. Anche in questo caso, come in Emilia Romagna, si procederà solo con ingressi ad invito, sia per i tempi ristretti rispetto all’ordinanza di questa mattina che per un problema di ordine pubblico relativo alla necessità di prestare assistenza interna con gli steward sugli spalti.