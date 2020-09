Don Balon: il Barcellona ha proposto Suarez e 80 milioni per Dybala

La Juventus ha bisogno di un attaccante, il Barcellona cerca una figura che possa sostituire Messi. Don Balon riporta di una proposta fatta dagli spagnoli ai bianconeri per risolvere vicendevolmente il problema.

Nedved ha parlato con l’agente di Suarez e sembrano entusiasti di questa possibilità. Bartomeu ha colto l’occasione per includere nell’operazione Paulo Dybala, diventato uno degli obiettivi del Barça per essere l’erede di Messi. L’ex Palermo non è stato del tutto felice a Torino da quando è arrivato Cristiano Ronaldo e non vedrebbe male l’ipotesi di una cessione. Il Camp Nou lo attira molto, lì potrebbe essere il volto del nuovo corso. L’offerta del Barcellona è Suarez più 80 milioni di euro per l’argentino.