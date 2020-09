Dieci positivi al coronavirus in Premier League

Comunicato ufficiale della Premier: tutti in isolamento di dieci giorni. Sono in venti dal 12 settembre. La scorsa settimana positivo Moyes

La Premier League ha emesso un comunicato in cui ha reso noto che sono dieci i tesserati che sono risultati positivi al Covid-19 nei test effettuati la scorsa settimana. In totale sono stati testate 1595 persone tra giocatori e membri degli staff. Tutti quelli risultati positivi, sono stati isolati per dieci giorni.

“La Premier League può confermare che tra lunedì 21 e domenica 27 settembre, sono stati sottoposti a tampone 1,595 persone tra giocatori e membri degli staff della squadre di Premier League. Tra questi, dieci sono i nuovi positivi. In totale sono 20 a partire dal 12 settembre”.

La scorsa settimana sono risultati positivi il tecnico del West Ham David Moyes e i giocatori Issa Diop e Josh Cullent.