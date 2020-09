Di Marzio: il Tottenham non vuole spendere 35 milioni per Milik

Milik è in scadenza e da gennaio può firmare a zero. Gli Spurs cercano una punta e adesso stanno pensando a Deeney del Watford.

Sky Sports, il canale inglese, interpella Gianluca Di Marzio sulla trattativa tra il Tottenham e il Napoli per Milik. E Di Marzio spiega che di fatto non c’è alcuna trattativa. Il Tottenham non è disposto a spendere 35 milioni per un attaccante che è all’ultimo anno di contratto e che da gennaio può firmare gratuitamente un nuovo contratto. Sky Sports, evidentemente ironicamente, definisce De Laurentiis timido e riservato e dice che considera i suoi giocatori in vendita purché le richieste siano soddisfacenti.

Il Tottenham sta cercando un attaccante che possa essere il sostituto di Harry Kean e adesso sta rivolgendo le sue attenzioni alla punta del Watford Deeney.