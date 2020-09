De Laurentiis: “Se i miei calciatori torneranno positivi per la Uefa saranno guai storici”

Il presidente del Napoli in occasione della chiusura del ritiro estivo di Castel di Sangro

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della chiusura del ritiro della squadra a Castel di Sangro. Con lui, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il vice-presidente Edo De Laurentiis ed il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso.

Un titolo per questo ritiro?

“Difficile trovarne uno. In ritiro ci sono tanti cambiamenti, il mercato che scorre in parallelo. Si è molto compressi nei propri ruoli, con una grandissima concentrazione. Qui abbiamo trovato delle eccellenze. Oggi gioca la Nazionale a porte chiuse, noi qui invece oggi giocheremo la seconda partita a porte semi aperte. Grazie quindi a Marco Marsilio che, primo in Italia, ha avviato la riapertura degli stadi in tutta sicurezza. Sapete come la penso, a me piacerebbe dire il Napoli non scende in campo. Io ce l’ho con la Uefa, mi auguro che quando rientreranno i nostri calciatori non siano positivi perché sennò per la Uefa saranno guai storici. Nessuno ha mai detto nulla, io dirò moltissimo. Ma con i fatti, con gli avvocati”.

16 anni dall’acquisto del Napoli. Momenti più belli? Rimpianti? Cosa c’è da fare?

“I momenti più belli sono tutti, rimpianti nessuno. Bisogna cambiare il calcio, di chi ha paura del futuro e dell’ignoto, è un mondo di vecchi“.

Sulla riapertura degli stadi:



“Si parla di Federazione e di Lega, ma loro non possono nulla davanti al Comitato scientifico nazionale. Quello che può accadere è che i governatori delle Regioni possano decidere in autonomia per la riapertura degli stadi. Il problema sono le elezioni in alcune Regioni, noi giochiamo la prima fuori casa il 20. Speriamo che dopo si possa riaprire al 50% il San Paolo“.

Sta iniziando un nuovo ciclo per il suo Napoli?

“L’obiettivo è la sopravvivenza. In un contesto di stupidità, in un campionato falsato, noi sopravviviamo. Quando il campionato tornerà serio, non traumatizzato dalla stupidità di molti, allora torneremo a parlare di obiettivi. Non sappiamo ancora se sarà un campionato normale o se Gravina avrà la forza di modificare la formula, con play-off e play-out. Agli italiani piacciono tanto le chiacchiere, ma poi nessuno ha le palle per modificare le cose“.

Per Koulibaly vi state avvicinando alle condizioni del City?

“Ho dato una risposta via sms a un giornale inglese che mi ha chiesto mezz’ora fa e gli ho detto che il City sostiene che non può parlare con me per il problema Jorginho, quindi come può alimentarsi una negoziazione seria per un giocatore?”.

Cosa le è piaciuto del ritiro?

“Il convegno col collegamento da Miami è stato seguito in tutto il mondo, i tifosi del Napoli sono 83 milioni certificati Nielsen solo nel mondo occidentale. Mi è piaciuto tutto, da bambino avevamo una tenuta al confine con l’Abruzzo, una zona ancestrale, dove i valori della terra, reali, della vita, con la sveglia all’alba ed il rientro al tramonto, il poter raccogliere e mangiare un pomodoro o pescare. Quell’atmosfera l’ho ritrovata qui e l’accoglienza è stata strepitosa, come se fossimo insidiati qui da sempre e poi tutti i tifosi con la mascherine che hanno capito le limitazioni per le foto. Ed avete visto gli impianti sportivi, che molti ignorano, ma sono strepitosi, 3 campi in erba, uno in sintetico, un palazzetto dello sport insonorizzato. E le autorità si sono comportate in maniera istituzionale ma anche imprenditoriale, trovando l’accordo in tempi molto brevi”.

Ha avuto contatti con De Luca per la riapertura degli stadi? Possibile una prima apertura per l’amichevole con il Pescara?

“Noi giochiamo l’11 l’amichevole, il 21 ci sono le elezioni, è più importante un’amichevole o quando giocheremo col Genoa?”.

Ha fatto una stima delle perdite causate dall’emergenza Covid?

“Viaggio per il futuro con una perdita prevista tra i 150 e i 200 milioni. Non è una cosa molto piacevole, no?”.

Con l’addio di Koulibaly resterebbero solo Mertens e Insigne. Con Gattuso si apre un nuovo ciclo?

“L’era non resta in piedi per i giocatori. Vengono sempre riplasmati dall’allenatore di turno. Quanto insegnato da Sarri è stato cancellato da Ancelotti, poi Gattuso ha utilizzato in maniera diversa il 4-3-3 sarriano ed ha trovato le sue difficoltà per ottenere subito i risultati. Non è che passi al 4-3-3 e torna tutto uguale. Il calciatore non è un computer. Le situazioni ambientali e l’inserimento dei nuovi arrivati possono creare dei disinnesti sui quali bisogna saper lavorare”.