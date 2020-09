De Laurentiis fa campagna elettorale per De Luca

Inconsueto tweet del presidente del Napoli per le elezioni regionali: “Il Napoli sostiene la candidatura di De Luca” e aggiunge: “E’ l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione. E’ lui l’uomo migliore del momento”

Un inconsueto tweet, quello del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Poco fa, quando le urne per le elezioni regionali sono aperte da quasi quattro ore, ha invitato i cittadini campani a votare per Vincenzo De Luca. Una campagna elettorale in piena regola quella del patron del Napoli, anche se fuori tempo massimo. Dichiara apertamente che il Napoli sostiene de Luca. Lo definisce “l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale” e “l’uomo migliore del momento”. Perciò, dice ai campani: “Non abbiate dubbi”.

Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. E’ lui l’uomo migliore del momento. #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 20, 2020