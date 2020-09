Cts: a scuola meglio le mascherine chirurgiche, ma quelle di tessuto non sono vietate

Il Messaggero fa chiarezza sull’obbligo di indossare i dispositivi di protezione a scuola. Le mascherine lavabili saranno accettate se le chirurgiche non sono disponibili, basta disinfettarle ogni giorno

Le scuole riapriranno. In Campania, probabilmente, il 24 settembre. Ci saranno linee guida stringenti, in parte già rese note, su indicazione del Comitato tecnico scientifico. Una di queste prevede l’utilizzo di mascherine da parte degli studenti sopra i 6 anni. Il Messaggero fa chiarezza sul punto. In particolare, sul tipo di mascherine che i ragazzi potranno utilizzare e su quando dovranno indossarle.

“La priorità viene data a quelle di tipo chirurgico, uguali per tutti e consegnate, ogni giorno, dagli insegnanti, grazie alle forniture dello Stato tramite il commissario Arcuri. Ma attenzione: nulla vieta di ricorrere anche a mascherine di tessuto, personali, lavabili, nel caso, per un qualsiasi motivo, quel giorno il dispositivo chirurgico non fosse disponibile“.

Potrebbe infatti capitare, scrive il quotidiano, che una scuola resti sprovvista di mascherine (che il commissario Arcuri ha promesso di distribuire in quantità sufficiente agli istituti).

Dunque, meglio se le mascherine saranno chirurgiche, ma andranno bene anche quelle di tessuto, lavabili, purché i genitori, a casa, provvedano a lavarle e disinfettarle. Per i docenti, invece, l’indicazione è quella di indossare esclusivamente le chirurgiche.

Quando dovranno indossarle gli studenti? Il Messaggero risponde anche a questo.

“Quando i bambini delle elementari o i ragazzi delle medie e delle superiori entrano a scuola e camminano in corridoio, dove inevitabilmente si formano gruppi e gruppetti, la mascherina è obbligatoria. Arrivati in classe, quando si siedono e quindi sono a un metro dai compagni, possono toglierla, e per tutta la durata delle lezioni dunque non dovranno utilizzarla. Semplice. Lo studente si sposta? La indossa. Lo studente si siede al banco? La toglie”.