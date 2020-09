Crosetti: i giovani sono più follower che tifosi

Sulle pagine di Repubblica commenta i risultati di una ricerca dell’Eca su come è cambiato il modo di tifare dei giovani

Maurizio Crosetti su Repubblica analizza oggi una ricerca dell’Eca condotto sui giovani di sette nazioni europee, per capire quale sia il loro rapporto con il calcio e il tifo.

Decine di migliaia di intervistati in sette nazioni del mondo (ma non l’Italia) hanno dichiarato «di avere di meglio da fare» (29 per cento) che non guardare una partita. Il 40 per cento di quel segmento che va dai teenager all’adolescenza dice testualmente «di non avere alcun interesse per il calcio» o addirittura di odiarlo. Molti seguono altri sport e si appassionano alle gesta dei singoli atleti, più che delle squadre. Il 37 per cento di chi conserva comunque una più o meno pallida passione calcistica segue più di un club: il tifo ormai è spalmato su aree di preferenza non solo geografiche, la squadra della propria città non è automaticamente la più amata o la più seguita. Le generazioni social sono rapide, agili, la loro attenzione è ondivaga e va sempre stimolata

Il calcio dunque non si segue più in tv ma sugli smartphone, niente partite, meglio gli highlights o i video postati dai campioni. Tutto questo è sicuramente anche colpa del Covid che ha aumentato le distanze e fatto diventare tutto più virtuale, ma non solo. Non è un caso, commenta Crosetti se solo 11 persone su 100 si dichiarano tifosi accaniti, e appena 14 su 100 appassionati di calcio di vecchia data. Ai ragazzi non basta più guardare le immagini, ma vogliono poter interagire e questo è concesso dai social. Vogliono scegliere e non subire i 90 minuti di un incontro di calcio e stop.