Corsport: il City non andrà oltre i 60 milioni per Koulibaly, non si trovano acquirenti

È l’ultima offerta degli inglesi. Il Napoli ne vuole almeno 80. Ramadani proverà a capire se Psg o United sono ancora interessati al difensore senegalese

Il City non andrà oltre i 60 milioni per Kouliably secondo il Corriere dello Sport. Quella presentata dagli inglesi è dunque l’ultima offerta per il difensore del Napoli che è valutato invece 80 milioni. Dato il momento e la situazione con Messi è difficile che al momento il City possa tornare su Koulibaly con una nuova offerta, ma il mercato è appena iniziato e soprattutto il Napoli non ha necessità di vendere per fare cassa.

E Ora? Bisognerà capire se Psg e United sono ancora interessati al difensore o, in caso contrario, capire se esistono i margini per discutere con il Napoli di un prolungamento del contratto con ritocco dell’ingaggio (attualmente da sette milioni a stagione)