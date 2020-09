Corsport: Petagna contro il Pescara dimostra di non essere la terza scelta

La prestazione al suo esordio in campo con il Napoli fa riflettere il tecnico sulla possibilità di cambiare le gerarchie in squadra

Il mercato è ancora aperto e tutto può cambiare, ma Gattuso ha bisogno di fare esperimenti per capire come far giocare il suo Napoli nella prossima stagione. A questo servono le amichevoli come quella di ieri contro il Pescara, in cui il tecnico ha osato più che poteva per provare i suoi calciatori e varie alternative tattiche. Ma gli equilibri si sono completamente sovvertiti con l’ingresso in campo di Petagna, scrive il Corriere dello Sport

quando entra Andrea Petagna, nelle gerarchie (teoricamente) la terza scelta, qualcosa cambia e mica solo fisicamente, l’impatto è bruciante, la girata del 4-0 da centravanti, il resto sa di candidatura per essere «dentro» al Napoli realmente e giocarsela