Corsport: Milik si è preso 48 ore per decidere

Dopo il no definitivo della Juve il polacco ha aperto alla Roma, ma spera di aumentare ancora un po’ l’offerta di ingaggio

Il futuro di Milik è in dirittura d’arrivo. Dopo la telefonata di Paratici per confermare che la strada Juve si è definitivamente chiusa, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il polacco ora deve decidere se accettare la Roma o accomodarsi in tribuna per il resto della stagione.

L’accordo tra le società c’è anche se la Roma vorrebbe inserire un primavera

3 milioni di prestito oneroso, 15 per il riscatto obbligatorio e 7 di bonus, di cui 5 facilmente raggiungibili e 2 variabili. Milik si è preso 48 ore per decidere

L’attaccante polacco spera di spuntare ancora qualcosa sull’offerta dei giallorossi che sono fermi a 4,5 milioni stagione per 5 anni più un bonus facilmente raggiungibile e uno più complesso