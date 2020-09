Corsport: giocano Osimhen e Mertens. O nel 4-3-3 o nel 4-4-2 ancelottiano con Fabian e Insigne

Gattuso vuole mandare in campo contro il Genoa la coppia d’attacco ma ancora non ha deciso se far giocare Dries a destra o emulare l’ex tecnico del Napoli

Domani contro il Genoa giocherà Osimhen. Oggi il Corriere dello Sport fa il punto della situazione e informa su come Gattuso sta pensando di schierare il Napoli domenica alle 15.

Già in questi giorni – aggiungiamo – si è impropriamente parlato di 4-2-3-1. Impropriamente perché i moduli, schemi di gioco, sono definiti (per quel che valgono) dall’assetto difensivo. Il modulo è come difendi. E il Napoli nel secondo tempo a Parma si è difeso col 4-4-2, Mertens e Osimhen erano perfettamente affiancati. Il 4-2-3-1 è un’altra cosa, così come il 4-3-3. Gattuso gioca col 4-1-4-1. Col 4-3-3 ha giocato ieri il Monza di Brocchi in Serie B. Ma torniamo al Corsport. Che scrive

Il cardine di un tridente che, se alla fine Gattuso opterà per la soluzione che valuta sin dall’inizio della settimana, o forse dall’istante successivo all’ingresso della giovane gazzella al Tardini, lo vedrà protagonista insieme con Insigne e Mertens. Sì: la tentazione di Rino è dirottare Dries a destra, là dove spesso gli capita di recitare in Nazionale, con Victor al centro e Lorenzino a sinistra. O al massimo schierarli fianco a fianco in una specie di 4-4-2.

E ancora:

Rino prova sin dal ritiro il 4-2-3-1, ma in virtù di un principio base chiamato equilibrio a convincerlo maggiormente è ancora il 4-3-3. La solita pelle, quella dura. Cioè consolidata: però con Mertens a destra, stile Belgio. Altrimenti, seconda opzione: una sorta di 4-4-2, sul modello di quello esibito da Ancelotti, con Fabian a destra e Insigne a sinistra, e i due signori di cui sopra a formare la coppia d’attacco.

In questo caso, aggiungiamo, sarebbe escluso Lozano.