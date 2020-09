Corsport: City-Koulibaly, entro domani De Laurentiis aspetta una risposta definitiva da Ramadani

Il presidente del Napoli non intende aspettare oltre una nuova offerta del City anche perché adesso può farsi forte dell’interessamento del Psg per il difensore

Il nodo Koulibaly è fondamentale per il Napoli. Il difensore senegalese non è una pedina scomoda, tutt’altro, per il gioco di Gattuso, ma la sua situazione in bilico tra dentro e fuori non permette alla società di valutare le prossime mosse di mercato. Qualora Koulibaly non partisse, sarebbe infatti Maksimovic a dover lasciare il posto in squadra. Proprio per questo De Laurentiis ha fretta di capire fino a che punto il City è disposto a spingersi, come scrive oggi il Corriere dello Sport.

Ma il Napoli è in cerca di altre risposte, che tra oggi e domani potrebbero arrivare da Fali Ramadani, il procuratore di Koulibaly (ma anche di Under) che se ne è stato due giorni in Inghilterra, a Manchester per la precisione, a intuire quali siano le reali intenzioni del City per senegalese. De Laurentiis non scende al di sotto dei settanta milioni (ne vorrebbe anzi di più) e ora sa anche che, eventualmente, ci sarebbe comunque il Psg pronto ad accomodarsi intorno ad un tavolo per farsi una chiacchierata all’ombra del K2.