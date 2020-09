Corsera: scade oggi l’ultimatum del City per Koulibaly

Dopo aver corteggiato a lungo Koulibaly senza mai arrivare a un accordo, anche per i rapporti compromessi fra il presidente De Laurentiis e i Citizens per Jorginho, gli inglesi stanno sondando la pista che porta a Gimenez. Hanno messo sul piatto 94 milioni per strappare il centrale all’Atletico Madrid che però ha declinato. Koulibaly rischia di restare a Napoli? Il club campano considera la mossa degli inglesi una provocazione ma intanto oggi scade il termine entro cui il City aveva comunicato a Ramadani, agente del senegalese, di voler concludere in un senso o nell’altro l’affare