Corsera: Ilenia si è risvegliata dal coma grazie alla voce di Totti

Il Corriere della Sera racconta la storia di Ilenia Matilli che, a seguito di un incidente d’auto, ha dormito in un letto di ospedale per mesi. Ilenia giocava a calcio nelle giovanili della Lazio , ma il suo idolo è Francesco Totti, proprio per questo tra le tante voci che continuamente le fanno ascoltare è arrivato anche un messaggio dell’ex capitano della Roma

«Ciao Ilenia, sono Francesco. Francesco Totti. Non mollare, mi raccomando: siamo tutti con te».

Da quel messaggio si è come riaccesa la luce per Ilenia, il suo cuore ha ricominciato a battere con un ritmo regolare e i progressi si sono moltiplicati al punto che ha potuto perfino sostenere l’esame di maturità online, attraverso il tablet, benché non riesca ancora a parlare.

Quando hanno saputo del suo amore incondizionato per Totti, i medici del «Policlinico Gemelli» hanno chiesto ai genitori e agli amici di mobilitarsi per avere quel messaggio dalla viva voce dell’ex campione giallorosso. Rientra in una terapia innovativa messa in pratica nel reparto di Neuroriabilitazione ad alta intensità dell’ospedale romano: non prevede solo l’uso di farmaci ma anche di stimoli emozionali, trasmessi all’interno della «stanza immersiva multisensoriale».

Nel cuore di Ilenia dunque non esistono rivalità Roma-Lazio, ma solo un grande amore per il calcio e Totti. Adesso i suoi genitori lo hanno invitato in ospedale per farle visita e non è detto che Francesco non decida di andare a stringere la mano ad una piccola campionessa