Corrmezz: c’è un esercito di giocatori del Napoli che rifiutano le offerte e per ora restano

In uscita c’è l’esercito dei rifiuti: Malcuit dice no al Parma, Younes al Verona, per Ounas il Cagliari è disposto al prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro ma l’algerino attende offerte dalla Premier League, Ciciretti potrebbe andare al Chievo Verona ma il Napoli deve partecipare al pagamento dell’ingaggio, Llorente è disponibile ad andar via solo per soluzioni che non prevedano tagli al suo stipendio e percepisce 2,5 milioni a stagione.