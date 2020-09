Corriere: la Procura Federale potrebbe aprire fascicolo sulla Juventus per illecito sportivo

A proposito del caso dell’esame falso di italiano sostenuto da Suarez, il Corriere della Sera scrive che nelle prossime ore la Procura Federale potrebbe aprire un fascicolo per un eventuale illecito sportivo per la Juventus.

“Già nelle prossime ore i magistrati di Perugia segnaleranno la vicenda alla Procura federale che dovrà valutare se aprire un fascicolo per la contestazione di eventuali illeciti sportivi. E per verificare il grado di responsabilità delle persone coinvolte. In particolare si dovrà esaminare il comportamento dell’avvocatessa Turco e della Juventus che l’aveva incaricata di gestire la trattativa, per scoprire se la società fosse a conoscenza degli accordi stipulati – sia pur verbalmente – con l’ateneo. L’indagine riguarderà anche il ruolo di Suarez: sarà lui a dover spiegare che cosa gli fu detto sia per quanto riguarda l’iter per la cittadinanza, sia per la preparazione del test”.