Corriere: apertura stadi, il Governo pronto a bloccare eventuali salti in avanti delle Regioni

Ieri è arrivato il no del Cts all’aumento del pubblico negli stadi oltre le mille persone. Del problema si tornerà a discutere tra due o tre settimane, quando saranno noti i dati sulla ripresa delle scuole, della tornata elettorale e della fine parziale dello smart working. Ma il governo vuole evitare salti in avanti delle Regioni.

Attualmente, scrive il quotidiano, la crescita di ricoveri in terapia intensiva è di circa un punto al mese (ora siamo al 3%). Se restasse così sarebbe sostenibile, ma occorre evitare che peggiori. E movimentare milioni di italiani per il campionato di calcio e gli altri eventi sportivi sarebbe un rischio.

“Il ministro della salute Roberto Speranza non transige sulla linea dura. Manderà il verbale della riunione del Cts alle Regioni e si appellerà ai governatori auspicando «un allineamento alle scelte nazionali». Non saranno tollerati salti in avanti e decisioni autonome di deroghe, come è successo per le discoteche, con effetti deleteri sul piano della diffusione del virus. Il ministro è pronto a bloccare eventuali iniziative regionali con un’ordinanza ma si augura «di non dover arrivare a questa via estrema»”.