Cormezz: il Napoli di Gattuso riparte da Lozano

A Parma Gattuso punta sul messicano voluto fortemente da Ancelotti e che sette mesi fa era in tribuna contro il Barcellona

Oggi dovrebbe essere il giorno del riscatto per Hirving Lozano come scrive Monica Scozzafava per il Corriere del Mezzogiorno. Appena sette mesi fa infatti il messicano aveva dovuto accettare la tribuna contro il Barcellona in Champions, oggi invece dovrebbe essere suo il posto di titolare sulla fascia lasciato libero da Callejon e non di Politano. Un bel passo avanti per lui che da quando è approdato a Napoli non è ancora riuscito a trovare gli spazi giusti per esprimersi

L’acquisto dello scorso anno che per tante gare non era stato ritenuto pronto alla causa (peraltro un giocatore che aveva voluto fortemente Ancelotti prima che arrivasse) diventa il jolly su cui scommettere per lo start.