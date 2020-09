CorMez: il Napoli insiste per Emerson Palmieri, giovedì incontro con gli intermediari

L’eventuale partenza di Ghoulam sbloccherebbe la ricerca di un esterno sinistro. Al club di De Laurentiis non dispiacerebbe il calciatore del Chelsea

Se si riuscisse a far partire Ghoulam, il Napoli non disdegnerebbe, come suo sostituto, Emerson Palmieri. Anzi, scrive il Corriere del Mezzogiorno, è previsto, nei prossimi giorni, un incontro con i suoi intermediari per verificare la fattibilità della trattativa. Queste le parole del quotidiano:

