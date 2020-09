Corbo: “Osimhen è un contropiedista, il Napoli invece palleggia”

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte sul gioco del Napoli e sull’impiego di Osimhen.

Gattuso ha già delle soluzioni per completare la rosa. Osimhen a Lisbona non avrebbe giocato, nella prova generale non sarebbe sceso in campo il giocatore più importante della campagna acquisti. La squadra deve ancora essere convertita a un gioco razionale.

Serve un’idea di squadra. Osimhen è un contropiedista, non ci si dovrebbe ostinare in un palleggio elegante ma improduttivo. Al nuovo Napoli serve il nigeriano ma anche dei centrocampisti che sappiano lanciare lunga. Demme ha supplito alle difficoltà con la sua razionalità, è servito quando bisognava chiudersi in difesa, ma 30 metri più avanti ha perso quota: non dava forza all’attacco e nemmeno protezione alla difesa. La squadra ha subito tanto e segnato poco.