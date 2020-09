Calendario Serie A, turni infrasettimanali e soste, domani i sorteggi

Il calendario delle gare si saprà solo domani alle 12 dopo il sorteggio, ma la Lega ha comunicato i criteri che verranno seguiti per la compilazione delle giornate e ufficializzato le date. Si parte il 20 settembre, si finisce il 23 maggio.

Tre le soste per la Nazionale:

11 ottobre,

15 novembre

28 marzo

Sei i turni infrasettimanali:

16 dicembre

23 dicembre

6 gennaio 2021

3 febbraio

21 aprile

12 maggio

Non saranno possibili più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone e per quanto riguarda i derby la Lega ha stabilito che “I derby cittadini di Genova, Milano, Roma e Torino non sono possibili né alla prima né all’ultima giornata, né nei turni infrasettimanali feriali e si effettuano in giornate diverse fra loro”

Non ci potrà inoltre essere alcun incontro ripetuto rispetto al Calendario 2019/2020 e “nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2018/2019 o 2019/2020”.

Per quanto riguarda invece i club che hanno disputato a Champions League (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non incontrano le società partecipanti all’Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno di Europa League e un turno successivo di Champions League