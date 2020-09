Calcio, il Cts dice no alle modifiche del protocollo

Nonostante le numerose richieste di cambiamento, sia per quanto riguarda il numero dei tamponi che la riapertura degli stadi, il Cts ha stabilito che nulla cambierà, almeno per il momento

Come riporta Calcio e Finanza:

Il protocollo sui tamponi per le squadre di calcio rimane così come è oggi. E gli incontri continueranno a svolgersi a porte chiuse. Viene ribadito che non ci sono ancora le condizioni epidemiologiche per consentire una riapertura degli stadi al pubblico