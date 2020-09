Bollani: «Sognavo di essere Celentano, poi scoprii Carosone»

Bollani, semplicemente uno dei maggiori pianisti del momento, si racconta al Corriere della Sera. Fin da piccolo voleva fare il cantante e sognava di diventare come Adriano Celentano

Poi la scoperta di Carosone e la svolta

La musica dovrebbe far parte dell’educazione e della crescita di ogni bambinp, eppure questo non avviene

«Ti insegnano a disegnare e non a cantare. Ti insegnano a leggere e a capire le arti figurative, ma non a prestare attenzione alla musica. Ti insegnano a godere del suono della poesia e non del suono di un clarinetto. Ti insegnano la storia della cultura del tuo e di altri Paesi e non ti parlano mai dell’apporto dato dai musicisti alla crescita culturale. Giuro che non capisco il perché. Eppure i neuroscienziati ci dicono che, per allenare tutte le aree del cervello, la musica è un ottimo strumento. E non solo per il cervello: la musica va direttamente al cuore e, senza bisogno di usare le parole, ti parla, ti commuove, ti esalta, ti appassiona»