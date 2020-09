As: tre piste per Suarez, non c’è la Juve

Il quotidiano spagnolo ipotizza i tre scenari possibili per l’attaccante uruguaiano, senza menzionare i bianconeri tra le opzioni

Il futuro di Luis Suarez è ancora un’incognita. Il quotidiano spagnolo As ha provato a delineare i diversi scenari possibili. Tra questi non rientra la Juventus, trattativa ormai sfumata probabilmente per le tempistiche. Le opzioni sono essenzialmente tre: la permanenza al Barcellona, il Paris Saint–Germain o l’Atletico Madrid.