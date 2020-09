Alvino: “Nessun contatto tra Adl e il Napoli da venerdì scorso. Le amichevoli non sono a rischio”

Carlo Alvino, giornalista molto vicino agli affari del Napoli, scrive su Twitter che la situazione contagi nel Napoli, dopo la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis, è sotto controllo. Non sarebbero a rischio le amichevoli già organizzate, come invece paventato dalla Gazzetta dello Sport.

Alvino scrive:

“Situazione monitorata ma tranquilla in casa Napoli. Sono stati già effettuati due tamponi dal ritorno da Castel di Sangro (entrambi ovviamente negativi) ed un terzo è stato effettuato stamane, così come da programma. Domani si attende la risposta. Non dovrebbero essere a rischio le due amichevoli già programmate. Da venerdì scorso nessun contatto tra la squadra e Adl che dopo la riunione in Lega di ieri è tornato a Capri“.