Alvino annuncia: “Maksimovic-Napoli, rapporto ricucito”

Napoli-Teramo?

“Mi aspetto il 4-2-3-1, tutto fa capire che gli esperimenti che sta facendo Gattuso portano verso questo schema. Però punto sul sacrificio a cui sono sottoposti i due laterali di centrocampo. Se quello che si fa durante l’allenamento verrà messo in campo allora il 4-2-3-1 sarà funzionale. E’ modulo molto europeo, meno italiano perchè in Italia in tanti giocano in contropiede”.

Sulla cessione di Koulibaly

“Spero che il buon senso prevarrà e mi auguro che venga agevolata la trattativa che porterà Koulibaly lontano dal Napoli. La sua avventura in azzurro la definisco chiusa. Il Napoli ha individuato in Papastathopoulos come sostituto di Koulibaly. Conosce benissimo Gattuso che si è speso in prima persona per il greco. Il percorso di Papastathopoulos è stato sempre in crescendo. Arrivò molto giovane in Italia, fa subito il primo salto di qualità passando al Milan e poi in Bundesliga col Dortmund e la Premier con l’Arsenal. Il suo percorso professionale è straordinario, oggi è al top del suo rendimento ed il Napoli l’ha individuato”.