Ziliani: “col metodo Sarri, il Brasile 82 avrebbe vinto il Mondiale. Solo una sconfitta, quella con l’Italia 3-2”

Il giornalista del Fatto, estimatore di Sarri, colpito dalla frase: “Se in Champions ci fosse la classifica, saremmo primi o secondi. Ma questo è il regolamento”

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto quotidiano, fu lui – tra le tante notizie che ha dato – a rivelare del pasticcio in Lega Serie A per l’elezione di Micciché, è da sempre un estimatore di Maurizio Sarri. Come tanti, del resto. Settimane fa, sul quotidiano diretto da Marco Travaglio, ha incrociato le spade con Fabrizio d’Esposito sulle responsabilità del tecnico toscano nella stagione non brillante – seppure con uno scudetto vinto – della Juventus.

Nemmeno lui, però, ha potuto esimersi dal fare una battuta dopo le dichiarazioni rilasciate da Sarri ieri sera nel post-partita. Il tecnico ha parlato di grande partita da parte della Juventus e poi ha fatto una considerazione sul regolamento della Champions, regolamento che esiste dalla notte dei tempi perché dalla notte dei tempi ci sono gli scontri diretti che evidentemente non piacciono a Sarri.

«Usciamo dopo sei vittorie, un pareggio e una sconfitta. Se ci fosse la classifica, saremmo primi o secondi. Ma questo è il regolamento».

Ziliani ha scritto così su Twitter:

Dopo la dichiarazione di Sarri: “Se in Champions ci fosse la classifica a punti, saremmo primi o secondi”, Zico, Falcao e Cerezo hanno dato il via ai festeggiamenti per la vittoria nel Mundial di Spagna 1982 chiuso con una sola ininfluente sconfitta, quella per 3-2 con l’Italia.