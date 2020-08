Tuttosport: il Genoa sogna Lozano in prestito

Il club è pronto ad offrirgli un posto da titolare con la formula del prestito, trovando un accordo sull’ingaggio non alla portata dei rossoblù

Hirving Lozano è arrivato al Napoli nella scorsa stagione come una grande promessa, ma il messicano non è mai riuscito a trovare il suo spazio nella compagine azzurra. Adesso la società si interroga se sia il caso di cederlo e anche il calciatore desidererebbe trovare maggiore spazio per giocare. Secondo quanto riporta Tuttosport oggi, molti sono i club interessati a lui, tra questi anche il Genoa

L’altro esterno nel mirino del Grifone, quasi un sogno, è il messicano Lozano del Napoli che cerca spazio per giocare con continuità. Tanti i club che si sarebbero interessati a lui tra questi anche il Genoa che è pronto ad offrirgli un posto da titolare con la formula del prestito, trovando un accordo sull’ingaggio non alla portata dei rossoblù.