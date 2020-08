Tuttosport: Boga in standby, il Napoli cerca alternative

Il primo nome sarebbe Rashica del Werder o Josip Brekalo, 22enne di proprietà del Wolfsburg, in ribasso le quotazioni di Under

Il Napoli aveva da tempo scelto Boga come sostituto di Callejon in partenza, ma la trattativa continua a non chiudersi e, come riporta oggi Tuttosport, il club si guarda intorno per trovare alternative

A partire dall’esterno offensivo, individuato in Jeremy Boga. Il Sassuolo continua a chiedere 40 milioni di euro, il Napoli propone 25 cash più il cartellino di uno tra Ounas e Younes. Alternative a Boga, soprattutto Rashica del Werder ma è complicato trovargli un posto da extracomunitario nel momento in cui verrà tesserato il brasiliano Gabriel, oppure Josip Brekalo, 22enne di proprietà del Wolfsburg. Sembrano in ribasso le quotazioni di Under, perché il turco della Roma viene considerato calciatore troppo discontinuo