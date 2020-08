Suarez: “Se al Barça vogliono cedermi me lo dicessero”

Il centravanti del Barcellona, Luis Suarez, ha rilasciato un’intervista a El Pais in cui parla del suo futuro in blaugrana e della crisi della squadra.

“I gol sono importanti in qualsiasi squadra, ma l’esigenza a Barcellona è assoluto. Come attaccante, non solo cerco di segnare gol, ma aiuto la squadra anche in altri modi. Si parla di alcuni nomi che ha fatto il presidente, di cambiamenti che si possono fare, ma nessuno mi ha detto che vogliono fare a meno di me. Se questo è il desiderio del club, sarebbe carino se il responsabile che decide parlasse direttamente con me. Sono al Barça da sei anni, abbastanza a lungo per dirmi quello che pensano. Meglio così che filtrare se sono uno di quelli che vogliono fuori. Resta da vedere. Voglio il meglio per la società e la mia idea oggi è quella di continuare, ma se la società pensa che io sia sacrificabile, non ho problemi a parlare con chi decide“.