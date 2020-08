Sky: Insigne, probabile infiammazione della sinfisi pubica con risentimento all’adduttore

L’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini ha fornito degli aggiornamenti sulle condizioni di Lorenzo Insigne, infortunatosi ieri, negli ultimi minuti di Napoli-Lazio.

Ugolini ha dichiarato che Insigne ha già ricevuto le prime cure.

“Insigne è stato già curato, è stato sottoposto a delle iniezioni, ma ora bisognerà attendere dalle 36 alle 48 ore per gli esami strumentali che chiariranno tutto. Domani potremo avere notizie importanti sulla sua presenza. C’è apprensione poiché Insigne è l’uomo chiave per Gattuso, il più utilizzato di tutti nella sua gestione finora. La sua assenza sarebbe un colpo duro per Ringhio. Si attendono i responsi, in sostituzione sua potrebbero eventualmente giocare o Lozano o Elmas“.