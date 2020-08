Senza Demme il Lipsia va in semifinale di Champions

La squadra di Nagelsmann batte 2-1 l’Atletico Madrid di Simeone. Decisiva un’autorete a due minuti dalla fine. Il centrocampista tedesco è passato al Napoli a gennaio

Lipsia batte Atletico Madrid 2-1 e va in semifinale di Champions League. La squadra di Nagelsmann ha vinto grazie a un’autorete dopo 88 minuti. Hanno giocato a un ritmo forsennato per sessanta minuti, sono andati in vantaggio con un bel colpo di testa di Olmo. Simeone ha fatto entrare Joao Felix colpevolmente lasciato fuori. Felix si è procurato un rigore e lo ha trasformato. Quando sembrava tutto pronto per i supplementari, ecco la rete del Lipsia, o meglio una autorete.

Il Lipsia è l’ex squadra di Demme il centrocampista ora del Napoli. In tanti, in questi mesi, hanno scritto che senza Demme il Lipsia ha perso punti preziosi in campionato. Adesso, senza Demme, il Lipsia è tra le prime quattro d’Europa.