Sconcerti: “Il sarrismo è finito quando Sarri è andato a Montecarlo da Ronaldo”

Il giornalista del Corriere della Sera Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ha commentato il particolare momento dell’Inter di Conte.

“In una squadra come l’Inter e una città come Milano non esistono cose che non contano, anzi: l’Europa League darà il segno a tutta la stagione . Puoi solo vincerla: qualsiasi altro risultato non ti dà nient’altro. Se la vinci, però, con un secondo posto molto buono in campionato, con quattro sole sconfitte e miglior difesa del torneo oltre ad avere un attacco migliore della Juve, diventa una stagione che segna il definitivo rilancio e dà una patente di buoni risultati anche a Conte”.

La rottura tra Conte e l’Inter è seria, ha detto.

“ La cosa è molto seria e grave . La risposta che ha dovuto dare al volo ieri, credo sia stata molto fastidiosa per lui che ha dovuto fare un rovesciamento di posizione a 360 gradi. Il fatto che abbia accettato di farlo, significa che sta ragionando o che si vuole conquistare il tempo per l’Europa League: sicuramente però l’episodio peserà sul rapporto tra Suning e Conte . Conte finora ha attaccato giocatori e dirigenti, ma questa volta ha attaccato anche la proprietà. I direttori generale e sportivo sono tesserati e hanno il suo stesso status, ma sono tutti pagati dalla proprietà: se attacchi questa, ti mette direttamente contro l’unico con cui non dovresti . Perché loro sono la locomotiva, tu solo un vagone. Diamo molta importanza ai dirigenti, considerandoli quasi come se fossero presidenti. Attaccare la proprietà, di solito, ti porta all’uscita”.

Su Sarri e la necessità di vincere la Champions.

“Va capito, nel caso, anche come la perde. Noi si dà troppa importanza alla partita col Lione, ma quella non è concepibile né considerabile: la Juventus è più forte. Stiamo cercando di farla diventare una finale quando in realtà c’è una squadra che ha giocato una sola partita in sei mesi. E non è l’avversario più forte, come il PSG con l’Atalanta… Il Lione è una mosca fastidiosa nel vero cammino della Juve, che ai quarti se la giocherebbe con il City o il Real. Lì comincia la Champions, e se dovesse uscire ai quarti sarebbe molto pesante. Per me la vera vittima di questa situazione è Sarri, cui la Juve ha affidato una pessima squadra, che non poteva allenare come voleva. Si è capito che il Sarrismo era finito a Montecarlo quando Sarri è andato sullo yacht di Ronaldo a chiedergli di fare il centravanti, con rifiuto dell’altro. Le responsabilità sono almeno al 50% con la dirigenza o comunque chi gli ha messo in mano una squadra sbagliata. La prima di Paratici da solo ha portato a questa squadra, che subisce troppi gol. Il problema non è solo di Bonucci, che comunque è stato uno degli anelli deboli, ma la fase difensiva riguarda sei-sette persone… Qual è il centrocampo della Juve? Il risultato è uno Scudettino“.