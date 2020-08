Sconcerti: il calcio italiano copia il possesso palla di Guardiola che ormai gioca in verticale

Sul Corsera. Analisi sul declino del calcio italiano: «Crisi di soldi e di tecnica. In Serie A solo Conte ha vinto. Coverciano è un fallimento»

L’eliminazione dell’Atalanta apre il solito cahier de doleances del calcio italiano. È Mario Sconcerti sul Corriere della Sera a fare il primo passo, a ricordare che le squadre italiane non vincono più niente da dieci anni. E si chiede:

Ma la crisi – sottolinea giustamente Sconcerti – è anche tecnica.

L’Italia del dopo Lippi non ha più una vera idea di gioco. È stato messo in crisi il nostro calcio di base (contropiede) come fosse un peccato costringendo tutti a giocare con il possesso palla di Guardiola. Nel frattempo Guardiola e il calcio sono andati avanti e sono tornati a un gioco discretamente verticale, quasi soltanto di velocità e qualità.