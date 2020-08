“Sarri è tornato, si è chiuso in villa. La riconosci subito, sembra una clinica”

Dopo l’esonero dalla Juve, Maurizio Sarri è tornato nella sua villa nel Valdarno, a Castelfranco Piandiscò, tra Arezzo e Firenze. Repubblica ha raccolto le voci dei suoi concittadini e le confidenze degli amici.

Tra i concittadini, qualcuno si schiera dalla sua parte.

«Sto dalla sua parte, non dovevano esonerarlo, è uno bravissimo, basta vedere cos’ha fatto con una squadretta come l’Empoli… i miracoli».

Qualcun altro contesta la scelta di essere andato a Torino.

Al bar del circolo Arci Luigi Bonatti di Matassino, scrive il quotidiano, gli avventori impegnati a giocare a briscola lo aspettano.

Un insegnante racconta:

“«È tornato, me l’ha detto sua moglie. Abbiamo una chat per aggiornare gli amici, magari più avanti faremo una cena tutti insieme, ma adesso no, meglio lasciarlo in pace».