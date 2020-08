Romito: “Meret mi ha dato la sua maglietta, mi ha stretto la mano e ha detto: ‘Sei un grande portiere'”

Calciomercato.com ha intervistato il portiere del Castel di Sangro, Gabriel Romito. Dopo la partita contro il Napoli, quando ha parato un rigore a Younes e un gol quasi fatto a Milik, è diventato un eroe.

“Qui il calcio si vive in un modo non professionistico. Noi giochiamo per passione, per portare avanti un progetto e non abbandonare il sogno del calcio. Tutti ci chiedono come mai non proviamo a fare calciomercato prendendo qualcuno di forte. Ma siamo amici, viviamo questa passione tra noi dando tutto per provare a fare dei numeri in campionato. Questo è lo spirito di Castel di Sangro e sarà sempre così”.