Rocco Hunt: «Non avrebbero mai dovuto riaprire le discoteche»

Il rapper a Repubblica: «Se spalanchi i recinti poi è inevitabile che le bestie sciamino e facciano casino, la colpa non è dei ragazzi, ma dei gestori»

Repubblica intervista oggi Rocco Hunt un icona rapper per i giovani che con la sua “A un passo dalla luna” comanda sulle vette delle hit dell’estate battendo anche Karaoke di Boomdabash e Alessandra Amoroso. Tutto questo in un’estate decisamente diversa in cui la voglia di divertirsi è tanta, ma i divertimenti e le discoteche sono stati messi al bando per via dell’aumento dei contagi

«Che non avrebbero mai neanche dovuto riaprirle. Perché se spalanchi i recinti poi è inevitabile che le bestie sciamino e facciano casino. Con questo non faccio delle colpe a ragazzi che vivono con l’energia e la voglia dei loro vent’anni, anche se le precauzioni sono semplici: io me la prendo coi gestori che non hanno controllato e fatto rispettare le regole. Speriamo bene per l’autunno adesso»