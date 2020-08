Rocchi sul Var: “Ero scettico, ma si è rivelato uno strumento utile”

Gianluca Rocchi che ha appeso il fischietto al chiodo il fischietto dopo aver diretto la sua ultima gara, il match tra Juventus e Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Ha parlato anche della ripresa del calcio in Italia post Covid:

“Va fatto un plauso al presidente Gravina, alla Figc, ma anche agli arbitri che fanno parte del sistema, per la tenacia avuta nel portare in fondo questo campionato sin dal primo momento, quando anche io personalmente avevo dubbi perché eravamo chiusi in casa e sentivamo notizie drammatiche tutti i giorni. Un bell’esempio del fatto che i risultati arrivano quando si porta una cosa in fondo”.