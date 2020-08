Ritiro Napoli, l’appello del presidente Marsilio «Evitiamo assembramenti»

Il presidente della Regione Abruzzo a Repubblica: «Lo ammetto, sono juventino, ma adesso sono diventato anche un simpatizzante del Napoli»

Repubblica Napoli intervista oggi il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, chiedendogli innanzitutto della grande responsabilità he si sta assumendo in periodo di Covid e di recrudescenza dei contagi nel riaprire lo stadio di Castel di Sangro al pubblico per il ritiro del Napoli.

«Se non l’avessi fatto, ci sarebbero stati inevitabili assembramenti all’esterno dell’impianto. Così invece ci sarà la possibilità di vedere i giocatori in tutta sicurezza. Il Napoli e il Comune di Castel di Sangro si stanno organizzando per il meglio».

Con una buona turnazione tutti potranno in questo modo assistere agli allenamenti del Napoli, considerando anche che molti, secondo Marsilio non resteranno a dormire, ma faranno la classica gita di una giornata.

Un grande lavoro organizzativo partito già a luglio, per rendere possibile il ritiro in massima sicurezza regolando al meglio l’afflusso dei tifosi a cui Marsilio lancia un appello

«Ci appelliamo al senso di responsabilità delle persone. Bisogna vivere e frequentare questi luoghi evitando assembramenti e comportamenti pericolosi. Questo è fondamentale»

Il ritiro dunque potrebbe essere davvero una festa nonostante l’emergenza sanitaria, ma molto dipenderà dai tifosi e da quanto sapranno seguire le regole.

Al termine Marsilio confessa

«Lo ammetto, sono juventino, ma adesso sono diventato anche un simpatizzante del Napoli. Ormai — sorride — è la mia seconda squadra. Non potrebbe essere altrimenti».