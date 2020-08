Ritiro Napoli a Castel di Sangro, a breve la piattaforma web per prenotare l’accesso allo stadio

Repubblica riporta le raccomandazioni del sindaco di Castel di Sangro: «Aspettiamo soltanto gli appassionati muniti di tagliando»

Mancano meno di 10 giorni alla partenza del ritiro del Napoli a Castel di Sangro e cresce l’attesa dei tifosi per rivedere finalmente dal vivo i propri beniamini. Dopo mesi in cui il calcio si è potuto gustare solo in tv dal divano, tornare a vederlo live è un evento per molti. Ma non bisognerà dimenticare che siamo in piena emergenza sanitaria e ci saranno delle regole da rispettare, ogni giorno sarà consentito l’accesso allo stadio degli allenamenti ad un massimo di 1000 tifosi che si dovranno pre registrare, come ha ricordato anche il sindaco della città abruzzese Angelo Caruso a Repubblica

«Anzi, faccio proprio un appello: aspettiamo soltanto gli appassionati muniti di tagliando. Ci sarà un sistema di accesso on-line che presto appronteremo con il Napoli, in modo da regolamentare l’accesso»

L’organizzazione per il ritiro è quasi completa, il Napoli ha previsto anche per quest’anno un villaggio azzurro per accogliere i tifosi e, molto probabilmente, anche la presentazione al pubblico della nuova squadra per la prossima stagione, sempre che tutti fili per il verso giusto e vengano rispettate le norme per l’emergenza sanitaria