Repubblica: Pirlo si è messo a disposizione, fatemi sapere chi avrò e mi regolerò

Il nuovo tecnico starebbe già pensando ad una soluzione per far giocare insieme Dybala e Cristiano Ronaldo

Mancano meno di dieci giorni alla ripresa degli allenamenti e la Juve non ha ancora chiaro quale sarà l’organico che metterà a disposizione di Pirlo per cominciare la sua avventura in bianconero. Da parte sua, secondo quanto riporta oggi Repubblica, il nuovo allenatore ha dato la massima disponibilità

Pirlo, da parte sua, non ha espresso preferenze: fatemi sapere chi avrò a disposizione, ha più o meno detto, e mi regolerò.

C’è sicuramente da chiarire la situazione Ronaldo, Dybala che rischiano di restare entrambi alla Juve con immenso dispendio della società che avrebbe preferito ridimensionare il monte ingaggi per la prossima stagione, Proprio in quest’ottica nella testa di Pirlo si sta facendo strada una soluzione per farli giocare insieme

Una è mettere a loro sostegno un trequartista, idea già architettata da Sarri ma naufragata di fronte all’inconsistenza di Bernardeschi e Ramsey, provati come rifinitori, mentre Pirlo ha a disposizione Kulusevski, potrebbe avere il multitasking De Paul e riprovarci con lo stesso Dybala.