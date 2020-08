Repubblica: la Juve ha comprato Ronaldo ma ha perso la squadra

Il commento di Emanuele Gamba. La Juve è stata eliminata dal Lione perché tra Ronaldo e gli altri c’è un abisso e una sconnessione. È come se la sua forza avesse svuotato quella degli altri. Pagherà Sarri, ma sarà un palliativo

E’ il commento di Emanuele Gamba, su Repubblica, alla partita di ieri tra Juventus e Lione, che ha decretato l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions. Tutto lascia pensare che a pagare sarà Sarri, “ma qualunque decisione sarà un palliativo”, scrive Gamba, che continua:

“La Juve è stata eliminata dal Lione, al culmine di una partita strana di rigori proteste e attese, perché tra Ronaldo e gli altri c’è un abisso, sì, ma anche una sconnessione. È come se la sua forza avesse svuotato quella degli altri. Cristiano, furente, è stato il primo a lasciare il campo, strappandosi rabbiosamente la maglia di dosso. È una di quelle partite da cui non si può ricominciare come se niente fosse”.