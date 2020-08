Osimhen impressiona per velocità e fame di gol, naturale l’intesa con Mertens

Molto buono l’impatto di Osimhen sulla gara del Napoli contro l’Aquila, ieri, nel triangolare di Castel di Sangro. Repubblica Napoli scrive:

“Ma lo show della seconda sfida ha restituito il sorriso a tutti: ai tifosi in tribuna, ai protagonisti in campo e a Gattuso, che ha affrontato l’Aquila con un modulo leggermente più prudente: 4-2-3-1. La squadra si è messa al servizio di Osimhen ed è stato subito spettacolo, con il nuovo acquisto che ha avuto un impatto travolgente sulla gara: prima con tre gol in rapidissima successione, poi con i due assist per Lozano. L’attaccante nigeriano ha impressionato per la sua velocità e la fame con cui si è avventato a ripetizione verso la porta avversaria, dando anche l’impressione di divertirsi. Naturale la sua intesa con Mertens, che ha segnato a sua volta due reti molto spettacolari e ha svolto bene i suoi compiti di regista offensivo, da seconda punta e a tratti da trequartista”.