Ora abbiamo capito la nomina di Dybala miglior giocatore della Serie A. È un titolo che fa mercato

Tuttosport scrive che la Juve offre Dybala per Pogba e in Inghilterra evidenziano il premio assegnato all’argentino. Premio del tutto immeritato (ma in quanti lo sanno?)

Se le chiesero un po’ tutti: che astrusi calcoli deve aver fatto la Lega di Serie A per eleggere Paulo Dybala MVP del campionato nell’anno del record di gol di Ciro Immobile? Ce lo chiedemmo anche noi. Ma la domanda era un’altra: a che serve essere nominati MVP, ossia miglior giocatore della Lega Serie A? Una nomina, quella di Dybala, completamente slegata dalla realtà.

La risposta è: serve per il mercato. Oggi Tuttosport scrive che la Juve di Pirlo vuole Paul Pogba, e per averlo i bianconeri avrebbero offerto al Manchester United, come parte dell’accordo, Paulo Dybala. La notizia è rimbalzata ovviamente anche in Inghilterra, con una certa rilevanza, visto il tenore dei giocatori in ballo.

Ma il punto è che il titolo di miglior giocatore della Serie A garantisce un plus di valore da spendersi nella trattativa. Non quantificabile, ma al momento di sedersi al tavolo uno degli argomenti sarà – anche – che l’attaccante argentino ufficialmente è stato considerato dalla Lega il miglior giocatore della serie A. Non a caso, il Daily Mail cita questo titolo assegnato a Dybala in maniera del tutto immeritata. L’MVP non è un titolo di cartone, sono soldi. In questo caso della Juve.