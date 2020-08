«Non decolla la trattativa tra il City e il Napoli per Koulibaly»

Stamattina vi abbiamo informato sul peso di Messi nella trattativa per Koulibaly tra il Napoli e il Manchester City. Il City adesso ha un’altra priorità: portare la pulce alla corte di Guardiola.

Su Twitter Fabrizio Romano scrive che tra Manchester City e Napoli non sono mai stati avviati i rapporti diretti. I rapporti non sono buoni dal 2018, da quando ci fu lo sgarbo di Jorginho venduto al Chelsea. L’agente di Koulibaly sta provando a fare da mediatore, la trattativa è lenta e complessa.

Man City are not directly in talks with Napoli for Koulibaly. The two clubs have bad relationship after Jorginho deal agreed then hijacked by Chelsea in 2018.

The agent of Koulibaly is working on it for the two clubs. That’s why the negotiation is so slow – and not easy 🔵 #MCFC

