Nanni (Bologna): «Allo stadio con la visiera, protegge dal Covid e impedisce gli abbracci»

Il medico sociale del Bologna, Gianni Nanni, rappresentante dei club di Serie A nella commissione medica Figc, lancia una proposta. Quella di far tornare il pubblico negli stadi a patto che indossi la visiera anti-Covid. E propone di iniziare proprio dalla città felsinea. Il Corriere dello Sport riporta le sue parole.

E continua:

«La visiera può servire per salvaguardare il soggetto dagli altri e gli altri dal soggetto, è ovvio che le distanze andranno ugualmente mantenute, è ovvio anche che le attenzioni non dovranno essere abbassate, ma poco ma sicuro può assicurare maggiori garanzie in caso di distanze ravvicinate, almeno per alcuni momenti».