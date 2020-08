Milik sostituito da Gattuso per la contestazione dei tifosi: «Adesso vattene a Torino»

Dopo circa 30 minuti di partita contro il Castel di Sangro, ieri, Gattuso ha sostituito Arek Milik, che era stato schierato titolare. Il polacco era stato fischiato copiosamente dal pubblico. Repubblica Napoli racconta qualcosa in più della contestazione, che indica come la causa della sostituzione.

“ Si è invece conclusa tra i veleni l’avventura di Milik, preso di mira per un paio di errori e addirittura sostituito per evitargli una contestazione ancora più sgradevole . Il polacco ha ormai la testa altrove e De Laurentiis spera che si convinca ad accettare l’offerta della Roma già nelle prossime ore”.

Per Milik solo fischi, continua il quotidiano.

“Soltanto fischi invece per Milik, che ha sbagliato due occasioni elementari ed è riuscito nella non facile impresa di colpire un palo a porta vuota e da pochi passi, di testa. Il pubblico non ha gradito e sono volate pure parole grosse («Adesso vattene a Torino», ha urlato un tifoso), che hanno convinto Gattuso a sostituire intorno alla mezzora il centravanti polacco, visibilmente infastidito al momento della sua uscita dal campo. Ma il numero 99 aveva avuto a sua volta un atteggiamento irridente nei confronti degli avversari, quando aveva fatto il “tocco” con Politano per battere un calcio di rigore”.